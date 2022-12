«Avatar: The Way of Water»: Θετικές οι πρώτες κριτικές για το πολυαναμενόμενο σίκουελ

Το σίκουελ «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον έρχεται στους κινηματογράφους έπειτα από 13 χρόνια αναμονής και οι πρώτες κριτικές από τους δημοσιογράφους του εξωτερικού που παρευρέθηκαν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο είναι εξαιρετικα θετικές, με πολλούς να εκπλήσσονται για ακόμα μια φορά από την απεριόριστη φαντασία του σκηνοθέτη.

Πολλοί κριτικοί, συμπεριλαμβανομένου του Έρικ Ντέιβις, έχουν πει ότι η ταινία είναι απίστευτα συναρπαστική και πως τα οπτικά της εφέ σου κόβουν την ανάσα, ενώ άλλοι την αποκάλεσαν ένα «οπτικό αριστούργημα». Κριτικοί, όπως η Πέρι Νεμίροφ και ο Τζος Χόροβιτς του podcast Happy Sad Confused, πόνταραν στην επιτυχία της ταινίας, υποστηρίζοντας ότι δεν αμφέβαλλαν ποτέ για τον θρυλικό σκηνοθέτη.

Ενώ η διάρκεια της ταινίας είναι τρεις ώρες και δέκα λεπτά, έχει λάβει εξαιρετικές πρώτες αντιδράσεις, ακόμη και από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ο οποίος δύο εβδομάδες πριν την προβολή του φιλμ, μίλησε για την ταινία και τόνισε ότι είναι ένα θαύμα, που πρέπει όλοι να δουν: “Είναι ένα συγκλονιστικό επίτευγμα” ανέφερε χαρακτηριστικά, αφού είδε την ταινία τον περασμένο μήνα.

“Είναι γεμάτο από μαγευτικές εικόνες και επικά συναισθήματα σε επική κλίμακα” έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας ότι ο Κάμερον βρίσκεται στο “απόγειο των δυνατοτήτων του”.

Δείτε το εντυπωσιακό τρέιλερ:

Το «Avatar: The Way of Water» θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου.

Δείτε κριτικές για το πολυαναμενόμενο σίκουελ:

James Cameron once again shows filmmakers how it’s done. I’ve said it a thousand times. Never doubt him. AVATAR: THE WAY OF WATER is how you do epic blockbuster-ing. Emotional, visceral, and as big as movies get. @officialavatar — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) December 6, 2022