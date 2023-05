Φεστιβάλ Καννών 2023: Αντίστροφη μέτρηση

Λίγες ώρες απομένουν ακόμα μέχρι η κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών να αποκαλύψει τους νικητές της φετινής διοργάνωσης και να παραδώσει τον Χρυσό Φοίνικα για το 2023.

Σημάδι ότι το Φεστιβάλ οδεύει προς το τέλος του έδωσε - ως είθισται - η απονομή του λεγόμενου «Palm Dog», η ανεπίσημη εκδήλωση που γιορτάζει τις επιδόσεις των σκύλων στην επίσημη επιλογή του φεστιβάλ. Νικητής δεν ήταν άλλος από το border collie που υποδύεται τον Snoop στην ταινία «Anatomy of a Fall» της Ζυστίν Τριέτ, Μέσσι. «Δεν ήταν απλώς ένας ακόμη χαρακτήρας ή κάποιο ζώο που τρέχει γύρω [αλλά] τόσο μέρος του συνόλου της ταινίας όσο και οποιοσδήποτε άλλος ηθοποιός», ανέφερε για τη βραβευμένη τετράποδη ερμηνεία η Τριέτ στο Hollywood Reporter.

Επίσης, η Εβδομάδα Κριτικής, το παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ Καννών, ανακοίνωσε ήδη τα βραβεία της, με το Grand Prix να πηγαίνει στο «Tiger Stripes», την ταινία της Αμάντα Νελ Γιου από τη Μαλαισία, ένα μείγμα τρόμου και εφηβικών ανησυχιών, όχι μακριά από το δρόμο που χάραξε η Ζιλιά Ντικουρνό με το «Raw».

Ο Ταραντίνο ανακοινώνει ότι η επερχόμενη 10η ταινία θα είναι κι η τελευταία του και θα ασχοληθεί με τη συγγραφή

Με διαφορετικές προθέσεις ήρθε φέτος στις Κάννες ο Κουέντιν Ταραντίνο που έχει διαλέξει την Κρουαζέτ για να κάνει την πρεμιέρα των περισσότερων ταινιών του. Φέτος, ωστόσο, ο 60χρονος αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός βρέθηκε στις Κάννες για μια προβολή έκπληξη (το «Rolling Thunder» του Τζον Φλιν, ένα b-movie του 1977) και για μια συζήτηση, με θέμα τη βία στο σινεμά και την αντι-ιστορία του. «Κοιτάξτε, αγαπώ τις ταινίες βίας», είπε. «Μερικοί άνθρωποι αγαπούν τα μιούζικαλ, άλλη την slapstick κωμωδία, εγώ αγαπώ τις ταινίες βίας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κινηματογραφικό πράγμα να κάνει κανείς». Ο Ταραντίνο είπε επίσης ότι η επερχόμενη 10η ταινία του θα είναι η τελευταία του (λόγω της πεποίθησής του ότι οι σκηνοθέτες έχουν έναν πεπερασμένο αριθμό καλών ταινιών και πρέπει να τα παρατήσουν όσο είναι ακόμα νωρίς) κι ότι ελπίζει ότι περισσότερα βιβλία σαν το “Cinema Speculation” με την υπογραφή του θα κυκλοφορήσουν με το που θα εγκαταλείψει την σκηνοθεσία. Σημειωτέον, πέρυσι, ο Ταραντίνο κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο μη μυθοπλασίας, το προαναφερθέν “Cinematic Speculations”, το οποίο εξερευνά τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 1970 μέσα από κριτικές και προσωπικά δοκίμια.

Ο κινηματογραφικός χαρακτήρας που «σκότωσε» ο Ταραντίνο

Εν τω μεταξύ, ο σκηνοθέτης ενημέρωσε για την πιο πρόσφατη ταινία του, «Once Upon a Time in Hollywood» μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter του podcast του «The Video Archives», ότι ο Ρικ Ντάλτον, ο φανταστικός χολιγουντιανός ηθοποιός που υποδύθηκε ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στην ταινία του 2019, πέθανε. «Λυπούμαστε με την είδηση του θανάτου του ηθοποιού Ρικ Ντάλτον, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά “The Law of Awards” και “The Firefighter Trilogy”» αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Ο Ρικ πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στη Χαβάη. RIP Rick Dalton 1933-2023» σημειώνεται. Ο σκηνοθέτης διευκρίνισε ότι το επόμενο επεισόδιο του podcast, το οποίο ο Ταραντίνο συμπαρουσιάζει με τον σεναριογράφο Ρότζερ Έιβερι, θα είναι στη μνήμη του Ντάλτον και θα περιλαμβάνει μερικούς από τους ρόλους του Ρικ. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» ο Ταραντίνο έγραψε ένα βιβλίο για την ιστορία του Ντάλτον και για τη συνεργασία με τον κασκαντέρ του Κλιφ Μπουθ τον οποίο υποδύθηκε στην ταινία ο Μπραντ Πιτ.

Μεταξύ άλλων ταινιών που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες μέρες του φεστιβάλ ήταν το «Pot au feu» του Τραν Αν Χουνγκ που συγκέντρωσε... έκπληκτες αλλά και διθυραμβικές κριτικές, με πρωταγωνιστές τους Ζιλιέτ Μπινός και Μπενουά Μαζιμέλ, η νέα ταινία, «Πέρσι το Καλοκαίρι» της ιέρειας του γαλλικού σινεμά, Κατρίν Μπεγιά (μαζί της, στο κόκκινο χαλί, εκτός από την πρωταγωνίστρια Λεά Ντρικέρ και το υπόλοιπο καστ, περπάτησαν η Βιρζινί Εφιρά και η Αντι ΜακΝτάουελ) και η ταινία, «Perfect Days» του Βιμ Βέντερς. Ο λόγος για περιπλάνηση στο σύγχρονο Τόκιο, με «οδηγό» έναν ταξιτζή / καθαριστή τουαλετών (τον Κότζι Γιακούσο που ήδη ψιθυρίζεται για βραβείο ανδρικού ρόλου).