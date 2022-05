Η Ελίζαμπεθ Όλσεν δεν συνάντησε ποτέ συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Doctor Strange 2»

Η Ελίζαμπεθ Όλσεν ισχυρίστηκε ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ κάποιον από τους συμπρωταγωνιστές της στο «Doctor Strange 2», παρά το γεγονός ότι μοιράστηκε την οθόνη μαζί τους.



Η ηθοποιός, που υποδύεται τη Wanda Maximoff/Scarlet Witch στην ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» συμμετείχε σε συνέντευξη στη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε σε τεστ με ανιχνευτή ψεύδους.



Κάποια στιγμή της έδειξαν φωτογραφία ηθοποιού που κάνει σύντομη εμφάνιση - έκπληξη στην ταινία και η Όλσεν άφησε την ομάδα θαυμαστών των ταινιών Marvel μπερδεμένη αφού είπε ότι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στην πραγματική ζωή.



Σε σκηνή της ταινίας, όπως αποκαλύφθηκε σε τρέιλερ, ο Doctor Strange (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) συναντά μια μυστική κοινωνία γνωστή ως Illuminati.



Στη σειρά βιβλίων κόμικ, η ομάδα αποτελείται από διαφορετικούς χαρακτήρες που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συνεργαστούν στο παρασκήνιο. Ένας τέτοιος χαρακτήρας, που εμφανίζεται στην ταινία, είναι ο Mr Fantastic, τον οποίο υποδύεται ο πρωταγωνιστής της σειράς «The Office και της ταινίας «A Quiet Place» Τζον Κρασίνσκι.



Η εμφάνισή του στην ταινία είναι σύντομη λόγω του γεγονότος ότι σκοτώνεται από τον χαρακτήρα που υποδύεται η Όλσεν. Ωστόσο, όταν της παρουσιάστηκε φωτογραφία του κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Vanity Fair, αποκάλυψε ότι δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ - και ο ανιχνευτής ψεύδους έδειξε ότι η ηθοποιός έλεγε αλήθεια.



Όταν ρωτήθηκε αν «αυτός ο άνθρωπος είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στη Γη», γέλασε και απάντησε: «Όχι! Δεν θα πίστευα ποτέ ότι ένας ηθοποιός θα ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος εν ζωή».



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν τον ξέρω». Όταν την ρώτησαν αν σίγουρα δεν γνωρίζει τον Κρασίνσκι, εκείνη είπε: «Δεν νομίζω. Όχι, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Γνώρισα τη σύζυγό του».



Η ηθοποιός δήλωσε στο CinemaBlend ότι δεν συνάντησε ποτέ τους συναδέλφους της που υποδύονται τους Illuminati χάρη στη «μαγεία του κινηματογράφου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ