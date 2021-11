Οι πρωταγωνίστριες του μιούζικαλ «Wicked»

Η Αριάνα Γκράντε και η Σίνθια Ερίβο σύντομα θα αψηφήσουν τη βαρύτητα. Η Γκράντε και η Ερίβο θα υποδυθούν τις μάγισσες Γκλίντα και Έλφαμπα αντίστοιχα, στη μεταφορά της Universal στη μεγάλη οθόνη του μιούζικαλ που κέρδισε Tony με τον σκηνοθέτη του «In the Heights», Τζον Μ. Τσου στη σκηνοθεσία.



Οι σταρ ανακοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν στην ταινία με αναρτήσεις στο Instagram.

«Αγαπητή Σίνθια, η τιμή είναι πολύ μεγάλη. Ανυπομονώ να σε αγκαλιάσω. Θα σε δω στο Οζ», έγραψε η Γκράντε σε μήνυμα προς την Ερίβο, συνοδευόμενο από μια ροζ και πράσινη φλοράλ σύνθεση (τα χρώματα σήμα κατατεθέν της Γκλίντα και της Έλφαμπα).



Και οι δύο σταρ είναι πολυτάλαντες με τη βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε να κάνει την αρχή της ως ηθοποιός το 2008 στο Μπρόντγουεϊ στο μιούζικαλ «13», στο ρόλο της Σάρλοτ, ενώ έπαιξε στην παράσταση «Victorious» και στην επερχόμενη ταινία του Άνταμ ΜακΚέι «Don’t Look Up».



Από την άλλη πλευρά η Βρετανίδα ηθοποιός γνωστή ως Σίνθια Ερίβο έχει ήδη κερδίσει διακρίσεις και βραβεία, συμπεριλαμβανομένων ενός Emmy, ενός Grammy, αλλά και Tony για την ερμηνεία της στη μεταφορά του «The Color Purple» στο Μπρόντγουεϊ. Ο ρόλος, της στην ταινία «Harriet», της επέτρεψε να αποδείξει τις υποκριτικές της ικανότητες. Υποδύθηκε την Harriet Tubman, μία Αφροαμερικανίδα ακτιβίστρια που κατάφερε να το σκάσει από σκλάβος, και να βοηθήσει στην συνέχεια εκατοντάδες Αφροαμερικανούς να ελευθερωθούν.



Το πρίκουελ του «The Wizard of Oz», το «Wicked» αφηγείται την ιστορία όλων όσων οδήγησαν στην άφιξη της Ντόροθι στη χώρα του Οζ.



Πάντως το όνομα του Τζέιμς Κόρντεν είναι εκείνο που έγινε τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόλις ανακοινώθηκαν τα ονόματα των πρωταγωνιστριών του μιούζικαλ.



Στο Twitter χρήστες πρότειναν στον παρουσιαστή του The Late Late Show with James Corden να «μείνει μακριά» από το πρότζεκτ.



Ο Τζέιμς Κόρντεν έχει γίνει γνωστός τα τελευταία χρόνια για τη συμμετοχή του σε πολλά κινηματογραφικά μιούζικαλ, «Into the Woods», «Cats» και «The Prom» κάποια από τα οποία εισέπραξαν πολύ αρνητικές κριτικές.



«Χρειάζεται ο Τζέιμς Κόρντεν να μείνει μακριά τουλάχιστον 150 μέτρα από το πρότζεκτ αυτό» έγραψε θαυμαστής του «Wicked».



Η καθυστέρηση των γυρισμάτων της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Wicked» οφείλεται στην αποχώρηση του σκηνοθέτη Στίβεν Ντάλντρι (Stephen Daldry) λόγω διαφωνιών για τον προγραμματισμό.



Η ταινία θα κυκλοφορήσει από την Universal.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ