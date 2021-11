Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 4 Νοεμβρίου 2021

Με εννέα ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζει το καυστικό δραματικό ντοκιμαντέρ «Το Βιβλίο της Εικόνας» του Ζαν-Λικ Γκοντάρ, η ταινία «Eternals» της Κλοέ Ζάο, η παλαιστινιακή ταινία «200 Μέτρα», αλλά και το βιογραφικό δράμα της Ανιέσκα Χόλαντ «Τσαρλατάνος». Ωστόσο ας δούμε και τις εννέα ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

«Red Notice» με τους Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέινολντς και Γκαλ Γκαντότ

Η ταινία ακολουθεί τον Τζον Χάρτλι (Ντουέιν Τζόνσον), ο οποίος αναλαμβάνει για λογαριασμό της Ιντερπόλ να συλλάβει τους πιο περιζήτητους ληστές τέχνης. Η καταδίωξη τον βρίσκει στη μέση μιας επικίνδυνης ληστείας, όπου αναγκάζεται να συνεργαστεί με έναν επίδοξο απατεώνα, τον Νόλαν Μπουθ (Ράιαν Ρέινολντς) με στόχο να πιάσουν την πιο περιζήτητη ληστή έργων τέχνης, με το όνομα “The Bishop” (Γκαλ Γκαντότ). Η υπέρτατη αυτή περιπέτεια ταξιδεύει τους τρεις πρωταγωνιστές σε όλο τον κόσμο: σε πίστα χορού, παγιδευμένους σε μια απομονωμένη φυλακή, μέσα στη ζούγκλα, και ακόμα χειρότερα...τους αναγκάζει να είναι διαρκώς ο ένας μαζί με τον άλλον!

Σκηνοθεσία: Ρόσον Μάρσαλ Θάρμπερ



Ηθοποιοί: Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέινολντς, Γκαλ Γκαντότ



Διάρκεια: 104 λεπτά



Είδος ταινίας: Δράση, Κωμωδία

«Eternals», η συναρπαστική νέα ομάδα σούπερ ηρώων στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel

Η ταινία «Eternals» των Marvel Studios καλωσορίζει μια συναρπαστική νέα ομάδα σούπερ ηρώων στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Η επική ιστορία, που εκτυλίσσεται χιλιάδες χρόνια, παρουσιάζει μια ομάδα αθάνατων ηρώων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις σκιές για να επανενωθούν ενάντια στους παλαιότερους εχθρούς της ανθρωπότητας, τους Παράταιρους.

Το εξαιρετικό καστ περιλαμβάνει τον Ρίτσαρντ Μάντεν ως παντοδύναμο Ικάρις, την Τζέμα Τσαν ως Σέρσι που αγαπά την ανθρωπότητα, τον Κουμάιλ Ναντζιάνι ως Κίνγκο που λειτουργεί με κοσμική ενέργεια, τη Λόρεν Ρίντλοφ ως σούπερ γρήγορη Μάκαρι, τον Μπράιαν Ταϊρί Χένρι ως ευφυή εφευρέτη Φάστο, τη Σάλμα Χάγιεκ ως σοφή και πνευματική ηγέτιδα Ατζάκ, τη Λία Μακχιού ως αιώνια νέα με παλιά ψυχή Σπράιτ, τον Ντον Λι ως ισχυρό Γιλγαμές, τον Μπάρι Κίγκαν ως σοφό μοναχικό Ντρούιγκ και την Αντζελίνα Τζολί ως άγρια πολεμίστρια Θήνα. Ο Κιτ Χάρινγκτον υποδύεται τον Ντέιν Γουίτμαν.

Σκηνοθεσία: Κλόε Ζάο.

Πρωταγωνιστούν: Αντζελίνα Τζολί, Σάλμα Χάγιεκ, Ρίτσαρντ Μάντεν, Τζέμα Τσαν, Κουμάιλ Ναντζιάνι, Κιτ Χάρινγκτον, Λόρεν Ρίντλοφ Μπράιαν Ταϊρί Χένρι, Λία Μακχιού, Μπάρρυ Κιόγκαν.

«Συνέβη στο Σόχο»: Θρίλερ φαντασίας του Έντγκαρ Ράιτ με την Άνια Τέιλορ-Τζόι

H ιστορία μιας νεαρής κοπέλας που έχει πάθος με το σχέδιο μόδας και που αποκτά μυστηριωδώς την ικανότητα να ταξιδέψει στον χρόνο και να βρεθεί στην καρδιά της δεκαετίας του 1960, στο συναρπαστικό Λονδίνο. Εκεί, συναντά ένα απρόσμενο είδωλο με το οποίο θα πάθει εμμονή και θα αποτελέσει το σκοτεινό αντικείμενο του θαυμασμού της: μια εκθαμβωτικά γοητευτική και φιλόδοξη pop τραγουδίστρια που κάνει τα πρώτα της βήματα στα καταγώγια του περιβόητου «swinging London». Όμως, το υποσχόμενο Λονδίνο της δεκαετίας του ‘60 θα αποδειχθεί ότι δεν είναι ο παράδεισος που φαίνεται με την πρώτη ματιά και ο ψυχικός κόσμος της ηρωίδας θα αρχίσει να καταρρέει με συνταρακτικές συνέπειες…

Με το «Συνέβη στο Σόχο» ο Έντγκαρ Ράιτ μεταφέρει πειστικά την πυρετώδη ανησυχία για το άγνωστο που καραδοκεί στα όνειρα και τις φαντασιώσεις με αμφίδρομα νοηματικά περάσματα. Ισορροπεί στιλιζαρισμένα ανάμεσα στη γοητεία των χρωμάτων και της μουσικής και στα ξεσπάσματα έντασης και πανικού, κρατώντας την ιστορία του στη κόψη του διφορούμενου.

Στο «Συνέβη στο Σόχο» ο σκηνοθέτης κάνει έναν φόρο τιμής στο άναρχο και απρόβλεπτο Λονδίνο στο απόγειο της pop κουλτούρας, στην μόδα της πόλης, στο στυλ της εποχής αλλά και στο καθαρό βρετανικό σινεμά γοτθικού τρόμου.

Η νεαρή φοιτήτρια μόδας καταφθάνει στο Λονδίνο για να ξεκινήσει μια καριέρα στην πόλη, αλλά η εμμονή της με το δοξασμένο παρελθόν του θρυλικού Λονδίνου της δεκαετίας του '60 την ωθεί σε σκοτεινά μονοπάτια και σε έναν κόσμο φανταχτερού ονείρου και κλειστοφοβικού εφιάλτη ταυτόχρονα. Πρόκειται για ένα κορίτσι που εκφοβίζεται πολύ γρήγορα από την ανταγωνιστική της συγκάτοικο στη φοιτητική εστία και που τα ολονύχτια πάρτι των συμφοιτητών της, ταράζουν την ηρεμία της, με αποτέλεσμα να αναζητήσει μια κατοικία σε μια άλλη γειτονιά του Λονδίνου. Όταν τελικά βρίσκει ένα δωμάτιο προς ενοικίαση στην κορυφή ενός παλιού σπιτιού που ανήκει σε μια ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια, η ηρωίδα γλιστρά άθελά της σε ένα εφιαλτικό ταξίδι στον χρόνο. Θα βρεθεί στη δεκαετία του 60 και θα μετατραπεί σε ένα σκοτεινό είδωλο της φιλόδοξης τραγουδίστριας, χορεύτριας και ηθοποιού, της Σάντι (Άνια Τέιλορ-Τζόι) η οποία εμφανίζεται στο Café De Paris.



Η νεαρή ηρωίδα θα γίνει σκοτεινός αντίλαλος της ζωής της σαγηνευτικής στάρλετ και θα παρασυρθεί σε ένα όνειρο όπου η δόξα και οι υποσχέσεις για την καλή ζωή θα πάρουν απρόβλεπτες διαστάσεις και τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον εφιάλτη και ανάμεσα στην παράνοια και την διορατικότητα θα γίνουν δυσδιάκριτα. Τα δύο κορίτσια θα συνδεθούν με έναν μεταφυσικό δεσμό, ως είδωλο και θαυμάστρια, ως έμπνευση και μίμηση, ως θύμα και σωτήρας, ως φάντασμα και στοιχειωμένη. Η ομοιότητες στην καθημερινότητα των δύο γυναικών, ο άυλος συναισθηματικός δεσμός τους, η αμοιβαία εξάρτηση στον κόσμο των ονείρων και η μακάβρια απειλή που θα σκεπάσει τις ζωές τους θα παρασύρουν τον θεατή σε μια δαιδαλώδη αφήγηση σε παράλληλους χρόνους και κόσμους, μέχρι την αποκάλυψη ενός τρομακτικού μυστικού, καλά κρυμμένου στα σοκάκια του Λονδίνου μέσα στις δεκαετίες.



Δίπλα στην ολοένα ανερχόμενη Άνια Τέιλορ-Τζόι (από το “The Queen's Gambit” του Netflix), την χαρισματική Τομασίν ΜακΚένζι (“Jojo Rabbit”) που παίρνει στους ώμους της το φιλμ και τον Ματ Σμιθ (που εμφανίζεται στο “Doctor Who” και στο τηλεοπτικό The Crown), ο Έντγκαρ Ράιτ κάνει έναν συγκινητικό φόρο τιμής στο σινεμά που αγαπάει, τοποθετώντας τρεις εμβληματικές μορφές του Βρετανικού κινηματογράφου, σε κεντρικούς ρόλους: την Νταϊάνα Ριγκ (The Avengers, Game Of Thrones, On Her Majesty’s Secret Service) τον Τέρενς Σταμπ (The Collector, The Limey, Superman II) και την Ρίτα Τούσινγκαμ (A Taste Of Honey, Doctor Zhivago).



Το Βιβλίο της Εικόνας

Βραβευμένο στις Κάνες πειραματικό ντοκιμαντέρ του Ζαν-Λικ Γκοντάρ.

Ένα φιλοσοφικό και πολιτικό μανιφέστο, με το οποίο εξαπολύει ένα δριμύ κατηγορώ στον δυτικό πολιτισμό και την παρακμή του, αλλά και για τα εγκλήματά του στις χώρες της Ανατολής. Ένα φιλμ που τιμήθηκε με τον “Ειδικό Χρυσό Φοίνικα”, τον μοναδικό μέχρι τώρα στην ιστορία, του φεστιβάλ των Καννών.

Ο Γκοντάρ, ακριβώς 50 χρόνια (το φιλμ είναι του ΄18) από τον Μάη του ‘68, όταν ο ίδιος μαζί με άλλους συναδέλφους του διέκοπταν το Φεστιβάλ των Καννών σε εκείνη την ιστορική συνέλευση στο παλέ, αποπειράται και πάλι, για... τελευταία φορά, να αφυπνίσει: Οι αγριότητες δεν σταμάτησαν ποτέ, η βαρβαρότητα του καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού αλλάζει μόνο κοστούμια και προσωπεία, η επανάσταση θέλει θυσίες, όπως και ο κινηματογράφος, αν θέλει να παραμείνει ζωντανός και όχι ένα ριμέικ απατηλών ψευδαισθήσεων.

Le Livre d'image

Δραματικό ντοκιμαντέρ, γαλλικής και ελβετικής παραγωγής του 2018, σε σκηνοθεσία Ζαν-Λικ Γκοντάρ.

«Ο Τσαρλατάνος» της Ανιέσκα Χόλαν

Λίγες αληθινές ιστορίες ξεπερνούν τη λεπτή γραμμή που χωρίζει το καλό και το κακό, όσο αυτή του Γιαν Μικόλασεκ, ενός Τσέχου βοτανοθεραπευτή του 20ού αιώνα, η μεγάλη επιτυχία του οποίου έκρυβε ένα ζοφερό μυστικό. Ο Μικόλασεκ κερδίζει φήμη και περιουσία κουράροντας διασημότητες κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, της Ναζιστικής και Κομμουνιστικής εποχής, με την εκπληκτική ικανότητά του να κάνει διαγνώσεις με έναν ακριβέστατο μα παράξενο τρόπο. Αλλά το πάθος του να θεραπεύει προέρχεται από την ίδια πηγή της ανάγκης του για πόθο, σκληρότητα, σαδισμό και ανικανότητα για αγάπη, που μόνον ένας άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει – κι αυτός είναι ο βοηθός του, ο František.



Όταν τα μυστικά του κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν και να τον αναιρέσουν, ο Jan τίθεται σε οριακή δοκιμασία με τα διλήμματά του από την μια και τη μοναδική αγάπη της ζωής του από την άλλη. Ένα προσωπικό παραμύθι γεμάτο ανατροπές, όπως και η εποχή στην οποία εκτυλίσσεται, και μια αντανάκλαση για το τίμημα που καλείται να πληρώσει εκείνος που τυφλά ακολουθεί το κάλεσμά της ζωής του.

Charlatan.

Δραματική ταινία, τσέχικης παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Ανιέσκα Χόλαντ, με τους Ίβαν Τρόγιαν, Ντανιέλα Βοράτσκοβα, Γιουράζ Λοζ, Γιόζεφ Τρόγιαν κ.ά.

«Το Ταξίδι»

Παγκόσμια πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Σάντανς και η επίσημη πρόταση της Σουηδίας για τα βραβεία Όσκαρ.

Αγωνιώδες οικογενειακό δράμα, της Αμάντα Κέρνελ (“ Καταγωγή των Σάμι”), που αποτελεί και επίσημη πρόταση της Σουηδίας για τα φετινά βραβεία Όσκαρ. Μια μάνα που έχει να δει μήνες τα δύο παιδιά της κι ενώ βρίσκεται στην τελική δικαστική απόφαση για την κηδεμονία τους, θα αποφασίσει να βρεθεί και πάλι δίπλα τους, παίρνοντάς τα κρυφά και βρίσκοντας καταφύγιο στις Κανάριες Νήσους, κόντρα στη λογική και στη νομιμότητα, ακολουθώντας το μητρικό ένστικτο. Με την Άνε Νταλ Τορπ, στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

200 Meters

Δραματική περιπέτεια, παλαιστινιακής (ιταλικής, ιορδανικής, σουηδικής) παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Αμίν Ναϊφέ, με τους Αλί Σουλιμάν, Άννα Ουντερμπέργκ, Μοτάζ Μαλές κ.ά.

200 Μέτρα

Σε πόση ώρα διανύονται 200 μέτρα στη λωρίδα της Γάζας; Το ισραηλινό τείχος της Δυτικής Όχθης έχει χωρίσει τον Μουσταφά από την οικογένειά του. Όταν μαθαίνει ότι ο γιος του έχει υποστεί ατύχημα, ο Μουσταφά σπεύδει να βρεθεί στο πλευρό του, όμως, στο σημείο ελέγχου, μια γραφειοκρατική λεπτομέρεια του στερεί το δικαίωμα εισόδου. Μια βαθιά συγκινητική περιπέτεια για τη δύναμη της πατρικής αγάπης, απέναντι σε ένα παράλογο σύστημα καταπίεσης, βραβευμένη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Ερμιτάζ - Η Δύναμη της Τέχνης

Ένα ντοκιμαντέρ για το περίφημο Μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο συμπληρώνει 168 χρόνια λειτουργίας, με τρία εκατομμύρια έργα τέχνης τα οποία φιλοξενούνται σε 66.000 τετραγωνικά μέτρα και τα οποία βλέπουν πάνω από τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Η κάμερα του Μικέλε Μάλι εισχωρεί στο εξωπραγματικό συγκρότημα κτηρίων του Ερμιτάζ, φέρνοντας κοντά την τέχνη και την ιστορία.

Ο διάσημος Ιταλός ηθοποιός Τόνι Σερβίλο γίνεται ο οδηγός μας στα άδυτα του εντυπωσιακότατου Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης.

Ermitage. Il Potere dell'Arte



Ντοκιμαντέρ 2019

Διάρκεια: 90'

Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Μισέλ Μέιλι

Πίτερ Ράμπιτ: Ο Λαγός το 'Σκασε

Ο λαγός το ΄σκασε (Peter Rabbit 2: The Runaway). Ο πιο χαριτωμένα άτακτος λαγός της λογοτεχνίας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ορεξάτος για νέες περιπέτειες, σε ένα συνδυασμό ψηφιακού animation με ηθοποιούς και ζωντανή δράση, αποκλειστικά για το παιδικό κοινό. Η σκηνοθεσία είναι του Γουίλ Γκλακ, ενώ τη φωνή τους έχουν δανείσει οι Μάργκο Ρόμπι, Ρόουζ Μπερν, Ελίαζαμπεθ Ντεμπίνκι κ.ά.

