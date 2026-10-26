Ως «σκέτο σκουπίδι» χαρακτήρισαν οι θεατές την εκδοχή της Οδύσσειας του Ομήρου που δημιούργησε ο Έλον Μασκ με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι αντιδράσεις ξέσπασαν μετά την κυκλοφορία του πρώτου επεισοδίου, διάρκειας επτά λεπτών, από το Grok Imagine, τρεις μήνες αφότου ο δισεκατομμυριούχος είχε υποσχεθεί μια ταινία μεγάλου μήκους, η οποία θα ήταν «ιστορικά ακριβής και πιστή στο πνεύμα του Ομήρου».

Το επεισόδιο, που αναρτήθηκε στο X (πρώην Twitter), παρουσιάστηκε ως «δημιουργική συνεργασία» με τη Wonder Studios και τον σκηνοθέτη Dev Walker, αμφότεροι ειδήμονες στη δημιουργία ταινιών μέσω AI. Ο Μασκ είχε εξαγγείλει το εγχείρημα τον Ιούλιο, λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν στους κινηματογράφους, κατακρίνοντας τις επιλογές του καστ της τελευταίας – ειδικά τη Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένη της Τροίας και τον Έλιοτ Πέιτζ ως Σίνωνα.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you’d like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

«Πριν φύγει η χρονιά, το Grok Imagine θα φτιάξει μια μεγάλου μήκους ταινία για την Οδύσσεια, ιστορικά ακριβής και πιστή στο έργο του Ομήρου», είχε γράψει ο Μασκ, αναδημοσιεύοντας παράλληλα ένα τρίλεπτο AI βίντεο άλλου χρήστη με τον Οδυσσέα και την Καλυψώ.

Στον αντίποδα, η ταινία του Νόλαν ακολουθεί τον Οδυσσέα (Ματ Ντέιμον) στο γεμάτο μυθικά πλάσματα και κινδύνους ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη, ενώ η Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ) αντιστέκεται στους μνηστήρες και ο γιος τους, Τηλέμαχος (Τομ Χόλαντ), τον αναζητά. Το λαμπερό καστ συμπληρώνουν οι Ρόμπερτ Πάτινσον (Αντίνοος), Ζεντάγια (Αθηνά), Σαμάνθα Μόρτον (Κίρκη) και Σαρλίζ Θερόν (Καλυψώ).

Elon Musk voulait faire mieux que “l’Odyssée” de Christopher Nolan: les premières minutes de sa version 100% IA du retour d’Ulysse sont “juste du remplissage sans âme”

https://t.co/njq0GlkwLM — BFM Business (@bfmbusiness) October 26, 2026

Το βίντεο του Μασκ ξεκινά με τον Οδυσσέα να ετοιμάζεται για την Τροία. Η Πηνελόπη του δίνει ένα ξύλινο αλογάκι για τον νεογέννητο γιο τους, προτού τα πλάνα περάσουν απότομα στις προετοιμασίες του ελληνικού στρατού, στις μάχες και στην ενηλικίωση του Τηλέμαχου. Όλοι οι χαρακτήρες είναι λευκοί, μιλούν αγγλικά αντί για αρχαία ελληνικά και έχουν την τυπική «πλαστική» όψη της τεχνητής νοημοσύνης, με τέλεια δόντια και αψεγάδιαστο δέρμα – γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις υποσχέσεις του Μασκ περί ιστορικής ακρίβειας. Επιπλέον, μόνο ο Οδυσσέας κατονομάζεται, αφήνοντας όσους δεν γνωρίζουν ήδη το έπος να μαντεύουν την ταυτότητα των υπολοίπων χαρακτήρων.

Η υποδοχή του κοινού ήταν άκρως χλευαστική. «Αν αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να παράγει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, τότε μπορώ να πω με σιγουριά ότι οι κανονικές ταινίες δεν κινδυνεύουν από το AI σύντομα», σχολίασε ένας χρήστης στο X. Άλλοι τόνισαν την έλλειψη αισθητικής και την «αλλοπρόσαλλη, σαν να βρίσκονται κάτω από το νερό» κίνηση των χαρακτήρων, παρομοιάζοντάς τους με «φθηνές AI αντιγραφές του Game of Thrones».

Εντωμεταξύ, η Οδύσσεια του Νόλαν σπάει τα ταμεία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Jurassic World για τη Universal, με παγκόσμιες εισπράξεις άνω του 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία σημείωσε ρεκόρ ανοίγματος για τον σκηνοθέτη (264,1 εκατ. δολάρια) και έγινε η πιο εμπορική κυκλοφορία στην ιστορία των αιθουσών IMAX.

Ο ίδιος ο Νόλαν απέρριψε την κριτική περί ιστορικής ακρίβειας ως «παντελώς άστοχη» όταν γίνεται πριν την προβολή της ταινίας. Μιλώντας στον Γάλλο δημοσιογράφο Hugo Travers, μάλιστα, παρομοίασε την τεχνητή νοημοσύνη με τον Δούρειο Ίππο: «Νομίζω πως το AI είναι ένας Δούρειος Ίππος, αλλά όλοι ξέρουν ότι οι Έλληνες κρύβονται μέσα. Είναι ένα διάφανο, γυάλινο άλογο. Όλοι μπορούν να δουν ξεκάθαρα τι συμβαίνει στο εσωτερικό του».

Με πληροφορίες από The Independent