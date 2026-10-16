Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον εθνικό τελικό της Eurovision 2027, καθώς το Sing for Greece 2027 θα φιλοξενηθεί στην πόλη τον προσεχή Φεβρουάριο, προσφέροντας στο κοινό τρεις βραδιές γεμάτες μουσική και ψυχαγωγία.

Με αγαπημένα τραγούδια, ξεχωριστές ερμηνείες και πολλές εκπλήξεις, η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του διαγωνισμού. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται η ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 71η Eurovision, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Οι τρεις βραδιές -οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός- θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και το ERTFLIX δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσει τη μεγάλη μουσική διοργάνωση για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής.

Είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που η ΕΡΤ διοργανώνει το Sing for Greece. Πρόκειται για ένα ζωντανό show με μεγάλη απήχηση και υψηλή τηλεθέαση στη γραμμική τηλεόραση, αλλά και θεάσεις ρεκόρ στο ERTFLIX.

Η απόφαση της ΕΡΤ να μεταφέρει τον εθνικό τελικό στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει τη βούλησή της να μοιράζεται τις μεγάλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές διοργανώσεις με ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας τη μουσική πιο κοντά σε όλους.

Η Θεσσαλονίκη θα γίνει το απόλυτο σημείο συνάντησης της ελληνικής μουσικής σκηνής, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να προσφέρει μοναδικές στιγμές και να σηματοδοτήσει την πορεία της Ελλάδας προς τη Eurovision 2027.

Το Sing for Greece έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη μουσική γιορτή έχει ήδη αρχίζει!