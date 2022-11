Ασταμάτητη η Σάκκαρη - Στην 4άδα του WTA Finals χωρίς να χάσει σετ!

Ασταμάτητη η Μαρία Σάκκαρη, έκανε μια ακόμη τρομερή εμφάνιση στο Τέξας και προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά του WTA Finals με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς. Μετά την Πεγκούλα στην πρεμιέρα και την Σαμπαλένκα στο δεύτερο ματς, η Ελληνίδα τενίστρια ξεπέρασε και το εμπόδιο της Ονς Ζαμπέρ με 2-0 σετ στην (6-2, 6-3) σε 1 ώρα και 8 μόλις λεπτά.

Breathe out, Maria 😮‍💨 You're playing some incredible tennis 🙌 @mariasakkari | #WTAFinals pic.twitter.com/pEzmfKwb1X

Η Μαρία είχε εξασφαλίσει την πρόκριση ενώ αντίθετα η Ζαμπέρ καιγόταν για τη νίκη, αλλά η Σάκκαρη δεν της χαρίστηκε. Δείχνοντας σταθερότητα σε όλο το ματς δεν άφησε περιθώρια στην Ζαμπέρ που έκανε πολλά αβίαστα λάθη και έφτασε στην 4άδα χωρίος να χάσει σετ, αντιμετωπίζοντας το Νο2, το Νο3 και το Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης.

Hat Trick 🤠@mariasakkari goes 3-0 in the Nancy Richey Group without dropping a set!#WTAFinals pic.twitter.com/UCGIk8KuTp