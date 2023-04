Mεγάλη ανατροπή και τέταρτος γύρος για Σάκκαρη στη Μαδρίτη

Δείχνοντας χαρακτήρα στα δύσκολα, η Μαρία Σάκκαρη λύγισε τα ξημερώματα την αντίσταση της 23χρονης Ισπανίδας (Νο.74) Ρεμπέκα Μασαρόβα με 3-6, 6-3, 6-3 σε 2 ώρες και 23 λεπτά και προκρίθηκε στη φάση των «16» στη Μαδρίτη. Εκεί θα βρει απέναντί της τη Δευτέρα (1/5) με μια άλλη «οικοδέσποινα», την Πάουλα Μπαδόσα (Νο.42).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, όπως και ο Τσιτσιπάς που έπαιξε νωρίτερα στο ίδιο γήπεδο, κλήθηκε να επιστρέψει από σετ πίσω, σε μια αναμέτρηση μάλιστα που ξεκίνησε λίγο πριν τις 11 το βράδυ στη Μαδρίτη, με την Μαρία να τα καταφέρνει περίφημα και να φτάνει στη νίκη με 2-1, περίπου ένα τέταρτο μετά τη μια.

Η Μασαρόβα, ένα από τα νέα αστέρια του ισπανικού τένις που πανηγύρισε το Roland Garros juniors το 2016, ξεκίνησε τον αγώνα με επιθετικές διαθέσεις και εκμεταλλευόμενη το ασταθές σερβίς της Μαρίας, είχε διαδοχικές ευκαιρίες για μπρέικ.

Τα κατάφερε, τελικά, στο όγδοο μπρέικ πόιντ της και μετά από δύο χαμένα σετ πόιντ στο 2-5, έκλεισε το πρώτο σετ κρατώντας το σερβίς της.

After hours in Madrid 🌖@mariasakkari outlasts the Spaniard Masarova in a late night battle! Closing it out just past 1am local time.#MMOPEN pic.twitter.com/K7CAJBlOFT