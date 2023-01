United Cup: Καθάρισε ο Τσιτσιπάς - Μια νίκη μακριά από την πρόκριση η Ελλάδα

Ο σούπερ Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε στα δύο σετ το εμπόδιο του Νταβίντ Γκοφέν και η Ελλάδα ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με το Βέλγιο στο United Cup.

Σερβίροντας για άλλη μια φορά εξαιρετικά, ο 24χρονος τενίστας (No.4) επικράτησε με 6-3, 6-2 του πολύπειρου Βέλγου (No.53) σε 78 λεπτά και η ελληνική ομάδα θέλει τώρα μια νίκη για να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Περθ! Είχε προηγηθεί η δύσκολη επικράτηση της Άλισον Βαν Ούτβανκ σε βάρος της μαχητικής Δέσποινας Παπαμιχαήλ.

Στην πρώτη τους συνάντηση μετά το 2019, ο Γκοφέν πάλεψε όσο μπορούσε, όμως ο Στεφ ξέφυγε από τις δύσκολες καταστάσεις με τη βοήθεια του σερβίς του και έφτασε στην πολύ σημαντική νίκη.

Το βάρος τώρα πέφτει στη Μαρία Σάκκαρη, που αύριο (3/1) στις 4 το πρωί θα αναμετρηθεί με την επικίνδυνη Ελίζ Μέρτενς, αλλά ακόμα και σε περίπτωση ήττας έχουμε στη συνέχεια άλλες δύο ευκαιρίες: στις 6 θα παίξει ο Μάικ Περβολαράκης (ή ο Στέφανος Σακελλαρίδης) με τον Ζιζού Μπεργκς, ενώ η σειρά θα κλείσει με το μεικτό διπλό.

Το βέβαιο είναι ότι Στέφανος και Μαρία κάνουν τη διαφορά και μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα πολύ μακριά!

Ο Τσιτσιπάς σημείωσε το πρώτο μπρέικ του αγώνα στο τέταρτο γκέιμ (3-1), αλλά ο Γκοφέν είχε την άμεση απάντηση και με δύο σερί γκέιμ ισοφάρισε σε 3-3. Ο Στεφ, ωστόσο, «χτύπησε» ξανά στο 4-3 και στη συνέχεια πήρε τις μπάλες στα χέρια του για να «γράψει» το 1-0.

Ο Γκοφέν απείλησε σοβαρά στο 1-2 του δεύτερου, όταν προηγήθηκε με 15-40, ωστόσο σε εκείνο το σημείο «μίλησε» το σερβίς του Στέφανου. Με δύο άσους έφερε το γκέιμ σε ισορροπία, ενώ με έναν ακόμα έσβησε και το τρίτο μπρέικ πόιντ του 32χρονου Βέλγου. Με άλλα δύο μεγάλα σερβίς κράτησε για το 2-2 και από εκείνο το σημείο και μετά δεν έχασε άλλο γκέιμ.

Έκανε, λοιπόν, το 2/2 στα μονά (έχει και μία νίκη στο μεικτό) και έχει πιθανότητες ακόμα και να ανεβεί στο Νο.2 του κόσμου μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης!

Αν η Ελλάδα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Περθ από το Group A, θα παίξει με Γαλλία ή Κροατία, διεκδικώντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του United Cup. Έχει, όμως, πιθανότητες πρόκρισης να περάσει και ως καλύτερη φιναλίστ, διότι έχει στο ενεργητικό της και αυτό το 4-1 επί της Βουλγαρίας.

