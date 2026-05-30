Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα και πέτυχε το 24ο νταμπλ στην ιστορία του στο πόλο. Μπροστά στο κοινό του που γέμισε το κολυμβητήριο του Πειραιά το απόγευμα του Σαββάτου (30/5), οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 17-12 του Παναθηναϊκού και με 3-0 νίκες στους τελικούς των play off της Waterpolo League πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Έλβις Φάτοβιτς και οι παίκτες του θα ξεκουραστούν για λίγες ώρες και μετά θα πιάσουν δουλειά, καθώς υπάρχει μπροστά τους το Final-4 του Champions League στη Μάλτα, όπου θέλουν να διακριθούν, όπως είπαν και στις δηλώσεις τους.

«Είναι φοβερό συναίσθημα να κερδίζεις το πρωτάθλημα μπροστά σε αυτό το κοινό που γέμισε το κολυμβητήριο» τόνισε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Έλβις Φάτοβιτς και συνέχισε «Ξεκινήσαμε δυναμικά τον τρίτο τελικό, αλλά στη συνέχεια χαλαρώσαμε και δώσαμε την ευκαιρία σε έναν σπουδαίο αντίπαλο, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, να μειώσει τη διαφορά» και υπογράμμισε: «Τώρα επικεντρωνόμαστε στο Final-4 του Champions League. Θα ήθελα να κατακτήσω το πρώτο μου ευρωπαϊκό τρόπαιο».

Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων», Ντίνος Γενηδουνιάς, που έφθασε τα 11 πρωταθλήματα με το σκουφάκι του Ολυμπιακού, επισήμανε: «Αποδείξαμε για μια ακόμη χρονιά πως έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Διατηρήσαμε τα σκήπτρα σε πρωτάθλημα και κύπελλο και αυτό είναι πολύ σημαντικό γι αυτόν το σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την συμπαράσταση. Είμαστε υπερήφανοι για την επιτυχία μας, αλλά η χρονιά έχει και συνέχεια αφού θα παίξουμε στο Final-4 του Champions League στη Μάλτα και θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να φθάσουμε όσο ψηλά γίνεται».

Από την πλευρά του ο Κώστας Κάκαρης, ο οποίος πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα από την στιγμή που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, τόνισε: «Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια χαλαρώσαμε παραπάνω απ όσο θα έπρεπε και ο αντίπαλός μας κατάφερε να μειώσει τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το σημαντικό είναι πως κάναμε τρεις νίκες στη σειρά των τελικών και πήραμε και φέτος το πρωτάθλημα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που γέμισε το κολυμβητήριο. Θα ήταν τέλειο να συμβαίνει το ίδιο σε κάθε ματς» και πρόσθεσε: «Το μυαλό μας βρίσκεται, πλέον, στο Final-4 του Champions League. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να φθάσουμε ψηλά».