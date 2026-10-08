O Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Shanghai Rolex Masters, πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα του στην κινεζική μεγαλούπολη.

Ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 6-3, 7-5 του Βέλγου Κίμερ Κόπεγιανς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο της ATP Masters 1000 διοργάνωσης, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα.

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