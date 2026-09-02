Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε κοντά στον αποκλεισμό από το US Open, όμως με μεγάλη ανατροπή έφτασε στη νίκη με 2-1 σετ απέναντι στην Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι.

Το Νο.33 στον κόσμο άργησε, αλλά μόλις βρήκε τα πατήματά της, έκανε την ανατροπή και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open νικώντας το Νο.187 στον κόσμο στο κορτ της Νέας Υόρκης.

Η 22χρονη Μοντγκόμερι πήρε το πρώτο σετ 6-2 και προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-0 φέρνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την πλάτη στον τοίχο. όμως στο σημείο εκείνο η Σάκκαρη αντεπιτέθηκε!

Πήρε πέντε συνεχόμενα games, ισοφάρισε 1-1 στα σετ με 7-5 και όλα έγιναν πιο εύκολα.

Στο τρίτο σετ η ψυχολογία είχε αλλάξει στρατόπεδο και η Ελληνίδα επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της επικράτησε εύκολα 6-2. Την Τετάρτη (2/9) θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα (Νο58) για τον Β΄ γύρο.