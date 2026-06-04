Οι ανανεώσεις στη γυναικεία ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ συνεχίζονται, καθώς, μετά την Αντρέζα Παϊζίνιο, και η Εντουάρντα Μπαβαρέσκο θα εξακολουθήσει να φοράει τα κιτρινόμαυρα. Η Βραζιλιάνα τερματοφύλακας εντάχθηκε στο δυναμικό του «Δικεφάλου» τον Φεβρουάριο του 2025 και την παρελθούσα σεζόν βοήθησε την Ένωση να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στους τελικούς των πλέι οφ της Α1.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών, η 25χρονη γκολκίπερ δήλωσε στην ιστοσελίδα της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ: «Αρχικά, ευχαριστώ όσους πιστεύουν σε μένα, με υποστηρίζουν και αποτελούν κομμάτι της ζωής μου. Είμαι ευγνώμων που φοράω τη φανέλα της ΑΕΚ και εκπροσωπώ αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ είναι πάντα δίπλα μου και δουλεύουμε επαγγελματικά για το καλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενη για την ανανέωση του συμβολαίου μου, αλλά και για όσα χτίσαμε την προηγούμενη χρονιά. Θα είμαστε μαζί και ενωμένες την επομένη, έχουμε πολλά να κάνουμε…».

Η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Εντουάρντα Μπαβαρέσκο.

Η «Ντούντα» θα ενισχύσει και τη νέα σεζόν το τμήμα του Χάντμπολ Γυναικών του Συλλόγου. Η Μπαβαρέσκο βρίσκεται από τον Φλεβάρη του 2025 στην ομάδα και έχει αποδείξει σ’ αυτό το διάστημα πως είναι μία από τις καλύτερες τερματοφύλακες στην Ελλάδα, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα.

Εντουάρντα, ΜΑΖΙ και τη νέα σεζόν!».