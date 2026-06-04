Μετά τους δύο Ιάπωνες, Τόι Σουζούκι και Μιτσούρου Τακάτα, το τμήμα Υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου γνωστοποίησε την αποχώρηση και του τρίτου ξένου που αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Ο λόγος για τον διεθνή Αυστραλό τερματοφύλακα Νικ Πόρτερ, ο οποίος εντάχθηκε στους «κυανέρυθρους» το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από την Μπαρτσελονέτα, αγωνίστηκε σε 17 ματς πρωταθλήματος και συνέβαλε στην εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου για την επόμενη σεζόν, αλλά και στην πορεία του Πανιωνίου ως το final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας και του Conference Cup.

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνδέουν τον Πόρτερ με την πρωταθλήτρια Γαλλίας Μαρσέιγ, ενώ με τη σειρά του ο Πανιώνιος φαίνεται να βρίσκεται σε επαφές με τον Σέρβο τερματοφύλακα Ντιμίτριε Ριστίσεβιτς, ο οποίος την τριετία 2022-25 έπαιξε στον Παναθηναϊκό και τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στο Μαυροβούνιο με την Πρίμορατς Κότορ.