Την παραμονή του Σήφη Παπαδόσηφου στον ΟΦΗ εν όψει της νέας σεζόν της Volley League 2026-27 ανακοίνωσαν οι ιθύνοντες του «ασπρόμαυρου» ΤΑΑ.

Οι Κρητικοί συνεχίζουν πυρετωδώς να στελεχώνουν την ομάδα που αναμένεται να πραγματοποιήσει και την παρθενική της συμμετοχή στα ευρωπαϊκά σαλόνια του CEV Challenge Cup, με τον 24χρονο ακραίο να είναι ένα από τα κομμάτια του φετινού ρόστερ.

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