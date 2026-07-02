Μία χιουμοριστική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά την αναχώρηση της Εθνικής Αργεντινής για το Μαϊάμι, όπου θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι για τη φάση των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας στο αεροδρόμιο, οι υπάλληλοι εντόπισαν στις αποσκευές ενός από τους ποδοσφαιριστές της «αλμπισελέστε» έναν αναπτήρα για μπάρμπεκιου, τον οποίο χρησιμοποιούν οι διεθνείς στις στιγμές χαλάρωσης για να ανάβουν τα καθιερωμένα ασάδο, την αγαπημένη τους αργεντίνικη συνήθεια.

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