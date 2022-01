Σε ρόλο... σουβλατζή στην Αυστραλία ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Τον ρόλο του σουβλατζή για φιλανθρωπικό σκοπό πήρε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην Αυστραλία, όπως προβλήθηκε από τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Έλληνας τενίστας και την περασμένη χρονιά είχε βάλει την υπογραφή του σε μία από τις επιλογές του καταστήματος υπό τον τίτλο «Tsitsipas Souvlaki».

Τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτής της γευστικής επιλογής καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open, σύμφωνα με πληροφορίες θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς

Παρακολουθήστε το βίντεο

When it comes to tennis, he's the world number 4. But Stefanos Tsitsipas has swapped serving aces for souvlakis, once again teaming up with a popular Greek restaurant for a good cause. @Elisabeth_Moss9 #9News pic.twitter.com/2u1elycAMw