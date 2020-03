Στις 23 Ιουλίου του 2021 οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισαν τη Δευτέρα (30/03) ότι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το καλοκαίρι (24/07-9/08), αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, θα ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου.

Αυτό ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, ενώ αντίστοιχα οι Παραολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν από τις 24 Αυγούστου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου του 2021.



Όπως έχει διευκρινιστεί, όσοι αθλητές έχουν ήδη προκριθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες διατηρούν κανονικά τη θέση τους σε αυτούς, ενώ σε ισχύ παραμένουν και οι ελεύθερες θέσεις που ακόμη διεκδικούνται.

Η αναβολή της διοργάνωσης ήταν η πρώτη στα 124 χρόνια της ιστορίας των Αγώνων και αποτέλεσε ένα τεράστιο πλήγμα για τη «χώρα του ανατέλλοντος ηλίου», η οποία επένδυσε 13 εκατ. δολάρια για να «τρέξει» το event και συγκέντρωσε 3 εκατ. δολάρια από εγχώριους σπόνσορες.

