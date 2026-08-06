Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στα playoffs του Europa League θέλει να κάνει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Στις 20:45 στο γήπεδο της Τούμπας αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ με στόχο την τρίτη εφετινή ευρωπαϊκή του νίκη. Στην προηγούμενη φάση απέκλεισε με 2 νίκες την Ντιναμό Κιέβου με 3-2 και 2-0.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα της τρίτης προκριματικής φάσης του Europa League, ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

Να σκοράρει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Over 0.5 γκολ στο 1 ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο

ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1 ημίχρονο Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ

Over 1.5 ΠΑΟΚ γκολ & Over 5.5 ΠΑΟΚ κόρνερ

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