Ο Ραφαέλ Λεάο έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 50ό λεπτό του αγώνα της Γαλατασαράι με την Αμεντσπόρ για το τουρκικό πρωτάθλημα, λόγω τραυματισμού, και τρέχει για να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League (Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, 22:00).

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα, υπάρχει ενδεχόμενο ο διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός να επανέλθει στην αγωνιστική δράση στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Ένωση.

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