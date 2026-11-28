Η Νότιγχαμ Φόρεστ πανηγύρισε σπουδαία βαθμολογικά νίκη με 3-2 επί της Τσέλσι για να ξεφύγει από την «επικίνδυνη ζώνη» και να ανέβει στην 16η θέση της Premier League, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Ιγκόρ Ζεσούς να βρίσκει δίχτυα με εξαιρετικό σουτ έπειτα από ασίστ του Ντάνιελ Μουνιόθ. Στο 21΄ο Σλάγκερ έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ντίμπου, ενώ η απάντηση της Τσέλσι ήρθε στο 24΄με το σουτ του Λαβιά να καταλήγει σε κόρνερ. Η ευκαιρία των Λονδρέζων ήταν και η τελευταία σημαντική για το πρώτο μέρος, με τη Φόρεστ να διαμαρτύρεται για μία ανατροπή του Ντελάπ στην περιοχή στο 45ο λεπτό.

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