Ανακοίνωσε Ασένσιο η Παρί Σεν Ζερμέν

Λίγες ώρες μετά την απόκτηση του Μίλαν Σκρίνιαρ και την επομένη της πρόσληψης του Λουίς Ενρίκε στην τεχνική ηγεσία, η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε ότι ενέταξε στο δυναμικό της και τον Μάρκο Ασένσιο.

Ο Ισπανός ακραίος επιθετικός μετακομίζει στη γαλλική πρωτεύουσα ως ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Παριζιάνους.

Ο 27χρονος διεθνής έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στη Μαγιόρκα, με την οποία έφτασε η Ρεάλ σε συμφωνία για την απόκτησή του για έξι χρόνια τον Νοέμβριο 2014.

Όμως, η «βασίλισσα» άφησε τον Ασένσιο ως δανεικό στους νησιώτες έως το καλοκαίρι του 2015, ενώ αγωνίστηκε την περίοδο 2015-16 με τη μορφή του δανεισμού στην Εσπανιόλ.

Μετακόμισε στη Ρεάλ το καλοκαίρι του 2016 και στα επτά χρόνια του στο δυναμικό των «μερένγκες» κατέγραψε 286 συμμετοχές με απολογισμό 61 γκολ και 32 ασίστ, πανηγυρίζοντας -μεταξύ άλλων- τρία Champions League, τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ισπανίας, καθώς και τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα συλλόγων.

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Marco Asensio.



The Spanish forward joins the Parisian club on a three-year deal through to June 2026.#WelcomeAsensio https://t.co/TtYQUGK3mW