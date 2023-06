Αποδοκιμασίες για τον Μέσι στον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν!

Ο Λιονέλ Μέσι, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα το Σάββατο, αποχωρεί από την Παρί Σεν Ζερμέν, μετά από δύο χρόνια παρουσίας στον σύλλογο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Τελευταίος αγώνας για τον Αργεντίνο αστέρα με τους πρωταθλητές Γαλλίας είναι ο αποψινός απέναντι στην Κλερμόν (22:00) στο «Παρκ Ντε Πρενς», όπου όμως αποδοκιμάστηκε από μερίδα του κόσμου των Παριζιάνων πριν την έναρξη του ματς.

Συγκεκριμένα, όταν εμφανίστηκε το πρόσωπό του στις οθόνες φίλοι της Παρί άρχισαν να «γιουχάρουν», δείχνοντας ότι φέρουν βαρέως το γεγονός ότι (ούτε) ο «Πούλγκα» δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα τους στην κορυφή της ποδοσφαιρικής Ευρώπης (Champions League).

Jeers for Lionel Messi on the screen 45 minutes out from kick off by PSG fans. Stadium not even a quarter full yet… pic.twitter.com/f28Vz2Z884