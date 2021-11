ATP Finals: Θρίαμβος για τον Ζβέρεφ στο Τορίνο

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ σταμάτησε το σερί εννέα συνεχόμενων νικών του Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο2) στα ΑΤΡ Finals και τον «εκθρόνισε», κατακτώντας τον 6ο τίτλο του μέσα στο 2021 και 19ο συνολικά στην καριέρα του.

Ο 24χρονος Γερμανός (Νο3), μετά την παλικαρίσια πρόκριση σε βάρος του Νόβακ Τζόκοβιτς, το βράδυ του Σαββάτου, παρά το γεγονός ότι είχε περίπου οκτώ λιγότερες ώρες ξεκούρασης από τον Ρώσο αντίπαλό του, μπήκε στο court το απόγευμα της Κυριακής και “ισοπέδωσε” τον Νο2 τενίστα του πλανήτη, για να φτάσει στον 2ο τίτλο του σε ΑΤΡ Finals.

Μετά από μόλις 75 λεπτά αγώνα, ο Ζβέρεφ επιβλήθηκε με 6-4, 6-4 και ολοκλήρωσε με τον ιδανικό τρόπο τη σεζόν του, διατηρώντας το φοβερό αήττητο στατιστικό του. Έπαιξε σε έξι τελικούς μέσα στη χρονιά και τους κέρδισε όλους!

VICTOR-INO 🏆



The moment @AlexZverev beat Medvedev 6-4 6-4 to win the 2021 #NittoATPFinals title! pic.twitter.com/RG1PnyxaU6