Australian Open: Eκτός συνέχειας και ο Μεντβέντεφ, ηττήθηκε 3-0 από την Κόρντα!

Ακόμη ένα μεγάλο όνομα του ATP Tour αποκλείστηκε πρόωρα από το Australian Open. Ο λόγος για τον δύο φορές φιναλίστ στη Μελβούρνη Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος ηττήθηκε στον 3ο γύρο από τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα 7-6(7), 6-3, 7-6(4).

Ο Ρώσος τενίστας, που ένα μήνα μετά την ήττα του στον περσινό τελικό από τον Ράφαελ Ναδάλ, ανέβηκε για λίγο στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης (σήμερα είναι στο Νο 8), δεν κατάφερε να βρει ποτέ ρυθμό απέναντι στο Νο 31 του κόσμου, ιδιαίτερα αφότου έχασε στις λεπτομέριες το πρώτο σετ με 9-7 στο τάι-μπρέικ.

Ο 22χρονος Κόρντα έκανε μεγάλο ματς, πέρασε για τρίτη φορά στην καριέρα του στους «16» ενός τουρνουά γκραν σλαμ και πλέον θα διεκδικήσει μία θέση στα προημιτελικά απέναντι στον Πολωνό Χούμπερτ Χούρκατς (Νο 11 στον κόσμο), ο οποίος νίκησε σε ματς-θρίλερ τον Καναδό Ντένις Σαποβάλοφ με 7-6(3), 6-4, 1-6, 4-6, 6-3.

Major milestone could be on the cards for this young American 👀



Korda leads Medvedev by two sets to love.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/n9JNbPui60