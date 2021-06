Copa America: Πρεμιέρα με ισοπαλία για την Αργεντινή, 1-1 με τη Χιλή

Η Αργεντινή δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη στο Copa America και έμεινε στο 1-1 με τη Χιλή στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου.

Οι Αργεντίνοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο και αρκετές χαμένες ευκαιρίες για να σκοράρουν. Μέχρι το 34ο λεπτό όταν ο Λιονέλ Μέσι έστησε την μπάλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της Χιλής και με ένα εκπληκτικό σε εκτέλεση, απευθείας φάουλ, έκανε το 1-0.

Η Χιλή αντέδρασε και στο δεύτερο μέρος μπήκε αποφασισμένη για την ισοφάριση. Και αυτή ήρθε με έναν… περιπετειώδη τρόπο. Αρχικά κέρδισε πέναλτι στο 57ο λεπτό, το οποίο εκτέλεσε ο Βιδάλ, ο οποίος όμως νικήθηκε από τον Μαρτίνεθ. Η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και επέστρεψε στην μικρή περιοχή, με τον Βάργκας να παίρνει το «ριμπάουντ» και να κάνει το 1-1. Αυτό το αποτέλεσμα έμεινε ως το τέλος παρά την πίεση της Αργεντινής.

Στο 97ο λεπτό η Αργεντινή ζήτησε πέναλτι, ο διαιτητής συμβουλεύτηκε το VAR και έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, το οποίο και τελείωσε δευτερόλεπτα μετά.

