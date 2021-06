Euro 2020: Viral ο εκνευρισμός του Κριστιάνο Ρονάλντο για τα μπουκαλάκια της Coca-Cola!

Viral έγινε η αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο στη συνέντευξη Τύπου όταν αντίκρισε δύο μπουκάλια Coca Cola, τα οποία είχαν τοποθετηθεί για διαφημιστικούς λόγους μπροστά του, ενόψει της πρεμιέρας της Πορτογαλίας στο EURO 2020.

Ο αστέρας της Γιουβέντους, όπως μπορείτε να δείτε ιδίοις όμμασι στo παρακάτω βίντεο, κοίταξε με περιφρόνηση τα δύο μπουκάλια, ενώ στη συνέχεια τα «έσπρωξε» όσο πιο μακριά γίνεται.

Μάλιστα ακολούθως ο Πορτογάλος άσος ύψωσε ένα μπουκάλι με νερό που ήταν δίπλα του και φώναξε «Agua» (νερό), ζητώντας να του φέρουν νερό.

Όπως αναφέρει η «Marca», ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι φανατικός οπαδός της υγιεινής διατροφής έχοντας εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία του ως προς την κατανάλωση αναψυκτικών και junk food.

Μένει να δούμε ποια θα είναι αντίδραση της UEFA για τη στάση αυτή του Κριστιάνο Ρονάλντο δεδομένου ότι η Coca Cola είναι επίσημος χορηγός του EURO 2020.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



He moved them and said "Drink water" 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq