Οι πρώτες εικόνες του Μέσι με φανέλα της Παρί - Θα φοράει το νούμερο 30!

Διέρρευσαν οι πρώτες εικόνες με τον Λιονέλ Μέσι να φοράει τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.



Στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του, ο Αργεντινός θα φοράει το νούμερο 30, με το οποίο είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.



Συγκεκριμένα, ήταν το νούμερο που φόρεσε τα δύο πρώτα χρόνια που αγωνίστηκε με τους Καταλανούς, τις σεζόν 2004-05 και 2005-06. Στη συνέχεια φόρεσε το 19 για δύο ακόμα χρόνια, πριν πάρει τ

Lionel Messi, in his new number 30 shirt, at the Parc des Princes. pic.twitter.com/N5cogl7mTI