Προσωρινή διακοπή στον τελικό του Conference League - Mάτωσε στο κεφάλι ο Μπιράγκι από ρίψη αντικειμένου!

Ένα απαράδεκτο περιστατικό σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του Europa Conference League ανάμεσα στη Φιορεντίνα και τη Γουέστ Χαμ, που διεξάγεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 2) στην Πράγα.

Πιο συγκεκριμένα στο 33ο λεπτό του αγώνα υπήρξε προσωρινή διακοπή, καθώς οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας πέταξαν πλαστικά ποτήρια προς τον Μπιράγκι τη στιγμή που πήγαινε να εκτελέσει κόρνερ για τους «βιόλα», με αποτέλεσμα να ματώσει στο κεφάλι.

This is disgraceful from West Ham supporters!!!pic.twitter.com/sX0hlfvlr8