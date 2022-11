Ρωσία: Aπιστευτο ξύλο ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και έξι αποβολές στο Ζενίτ-Σπαρτάκ Μόσχας

Σκηνές άπειρου κάλλους διαδραματίστηκαν στο ματς ανάμεσα στη Ζενίτ και την Σπαρτάκ Μόσχας για το Κύπελλο Ρωσίας.



Όλα ξεκίνησαν από αψιμαχία του Πρόμες με αντιπάλους του, οι κλωτσιές άρχισαν να πέφτουν από την πλευρά των παικτών της Ζενίτ και μετά έγινε το… έλα να δεις! Μπουνιές, κλωτσιές και απίστευτη κλωτσοπατινάδα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με τον αγωνιστικό χώρο να μετατρέπεται σε ρινγκ.



Στο πλάνο φαίνεται και ο πρώην τεχνικός του Βόλου και νυν της Σπαρτάκ, Γκιγέρμο Αμπασκάλ, ο οποίος πάλευε -μάταια- να χωρίσει τους παίκτες…



Τελικά, ο διαιτητής απέβαλε τρεις ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα, αν και θα μπορούσε τουλάχιστον άλλους τόσους! Από την πλευρά της Ζενίτ έδειξε την κόκκινη κάρτα σε Μπάριος, Ροντρίγκο και Μάλκομ, ενώ από αυτή της Σπαρτάκ τους Νίκολσον, Σελίκοφ και Σομπόλεφ!

Zenit vs Spartak today got seriously out of hand… 😳pic.twitter.com/xSisfaSGq9