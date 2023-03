Σάλος με τον 18χρονο (;) τερματοφύλακα της U20 του Νότιου Σουδάν που μοιάζει για... 48

Πολύ... έμπειρος για την ηλικία του μοιάζει ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας U20 του Νότιου Σουδάν, με αποτέλεσμα να γίνει viral στα social media.



Ο Γκούντγουιλ Γιόσουκ Σάιμον Σάμπιο φέρεται να είναι γεννημένος το 2004, ωστόσο από τις φωτογραφίες του κάλλιστα θα μπορούσε να τον περάσει κάποιος για 20-30 χρόνια μεγαλύτερο.



Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν ξεσπάσει σκάνδαλα με ψεύτικες ημερομηνίες γέννησης παικτών στην Αφρική. Mόλις τον Ιανουάριο είχε αποκαλυφθεί πως 21 από τους 30 παίκτες της U17 του Καμερούν είχαν ψεύτικη ηλικία!



Ο νεαρός, τουλάχιστον στα χαρτιά, γκολκίπερ αγωνίζεται αυτή την περίοδο στο Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών U20 και έχοντας δεχτεί μόλις δύο γκολ σε τρεις αγώνες στη φάση των ομίλων έχει βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στα προημιτελικά. Σήμερα η ομάδα του θα αντιμετωπίσει την Γκάμπια για μια θέση στα ημιτελικά.

This is South Sudan's 18 year old goalkeeper, Goodwill Yoosuk Simon Sabio, born in 2004. pic.twitter.com/oye6IwRxCW