Ένα περιστατικό με έντονη πολιτική διάσταση σημειώθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Μπεσίκτας με τη Χαποέλ Μπερ Σεβά, με πρωταγωνιστές τον Ορκούν Κοκτσού και τον Μιγκέλ Βίτορ.

Ο πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ και νυν αρχηγός της ισραηλινής ομάδας αποκάλυψε πως ο Τούρκος διεθνής αρνήθηκε να του δώσει το χέρι πριν από τη σέντρα. Όταν, μάλιστα, τον ρώτησε για τον λόγο της συγκεκριμένης κίνησης, εισέπραξε μια απάντηση με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις.

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