Πλήγμα για την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Οι βασικοί Ναγέφ Αγκέρντ και Αμπντέ Εζαλζουλί τραυματίστηκαν και θα χάσουν το Μουντιάλ και μάλιστα αντικαταστάθηκαν στην αποστολή των «λιονταριών του Άτλαντα» για το Μουντιάλ,

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας και η FIFA επιβεβαιώνουν ότι κλήθηκαν στη θέση τους ο αμυντικός Μαρουάν Σααντάν και ο επιθετικός Αμίν Σμπαΐ.

Ο 30χρονος Αγκέρντ δεν έχει αγωνιστεί από τις αρχές Μαρτίου, λόγω τραυματισμού στους προσαγωγούς, ο οποίος απαιτούσε χειρουργική επέμβαση. Η αποθεραπεία του σταμάτησε τον Απρίλιο, όταν ανακαλύφθηκε ότι είχε κάταγμα στο ηβικό οστό.

Ο προπονητής του αφρικανικού συγκροτήματος, Μοχάμεντ Ουαχμπί, συνέχισε να ελπίζει ότι ο Αγκέρντ θα ανάρρωνε σε χρόνο ικανό για να προλάβει το Μουντιάλ, αλλά έκρινε ότι δεν θα είναι έτοιμος για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την οποία θα συνδιοργανώσουν ο Καναδάς, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες το διάστημα 11 Ιουνίου-19 Ιουλίου.

Από την πλευρά του, ο 24χρονος Εζαλζουλί τραυματίστηκε σε ένα περίεργο περιστατικό στο κυριακάτικο φιλικό με τη Νορβηγία, στο Χάρισον του Νιου Τζέρσεϊ. Καθώς οι Σκανδιναβοί είχαν κερδίσει κόρνερ, ο συμπαίκτης του, Τσαντί Ριάντ, «προσγειώθηκε» αδέξια στο δεξί γόνατο του Εζαλζούλι. Ο τελευταίος προσπάθησε να συνεχίσει στο ματς, αλλά σύντομα αντικαταστάθηκε.

Τόσο ο Αγκέρντ όσο και ο Εζαλζουλί ήταν μέλη της ομάδας του Μαρόκου που έφτασε το 2022 στα ημιτελικά του Μουντιάλ στο Κατάρ, καθώς και στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο τον Ιανουάριο. Ωστόσο, ο Αγκέρντ τραυματίστηκε επίσης στο ματς με την Ισπανία για τους «16» στο προηγούμενο Μουντιάλ και έχασε τα επόμενα τρία ματς της ομάδας του στο τουρνουά.

Ο 34χρονος Σααντάν έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική του Μαρόκου το 2015, αλλά έκτοτε δεν συμμετέχει συχνά στην ομάδα, ενώ ο 25χρονος Σμπαΐ, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στην αριστερή πτέρυγα, κέρδισε την πρώτη συμμετοχή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο φιλικό προετοιμασίας ενόψει Μουντιάλ της 26ης Μαΐου με το Μπουρουντί.

Τόσο ο Σααντάν όσο και ο Σμπαΐ είχαν ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως επιπλέον λύσεις και προπονούνται με την ομάδα. Ο Σααντάν αγωνίστηκε στην κυριακάτικη ισοπαλία 1-1 με τη Νορβηγία ως αλλαγή στο β΄ μέρος, ενώ ο Σμπαΐ ήταν μεταξύ των αναπληρωματικών.

Το Μαρόκο αρχίζει τις υποχρεώσεις του στον 3ο όμιλο του Μουντιάλ τα ξημερώματα της Κυριακής (14/6, 01:00), όταν θα αναμετρηθεί με την -πέντε φορές πρωταθλήτρια κόσμου- Βραζιλία στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιού Τζέρσεϊ.