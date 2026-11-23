Η Βαλένθια διεκδικεί την 5η διαδοχική νίκη της στη Euroleague, απέναντι στον Παναθηναϊκό την Τρίτη (24/11, 21:30, Novasports Prime), για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

H τελευταία ήττα της ήταν για την 9η αγωνιστική, στις 30 Οκτωβρίου, στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», με 98-94 από την Μπαρτσελόνα. Ο προπονητής της πρώτης στον βαθμολογικό πίνακα, Βαλένθια, Τσάβι Άλμπερτ, δήλωσε, πως ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί για τον τίτλο της Euroleague, πριν από τον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες μετά τα περσινά δυσάρεστα ματς των πλέι οφ για τους «πράσινους» με τις «νυχτερίδες».

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