Ίντερ: Ο Λαουτάρο Μαρτίνες πήγε σε ψυχολόγο για να... παίρνει λιγότερες κάρτες!

Στην αποκάλυψη ότι απευθύνθηκε σε ψυχολόγο για να παίρνει λιγότερες κίτρινες κάρτες στα παιχνίδια προχώρησε ο Λαουτάρο Μαρτίνες.

Πιο συγκεκριμένα ο επιθετικός της Ίντερ σε επίσκεψή του στον σύλλογο απ’ όπου ξεκίνησε την καριέρα του, τη Λίνιερς, εξομολογήθηκε: «Είναι περίπλοκο να δουλέψεις τη νοοτροπία σου. Το να αποκτήσω παιδί με βοήθησε να λύσω πολλά πράγματα εκτός γηπέδου.

Ένας ψυχολόγος δε, με βοήθησε να σταματήσω να διαμαρτύρομαι και να παίρνω λιγότερες κίτρινες κάρτες».

