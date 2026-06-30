Καλησπέρα σας, φίλοι και φίλες του Paixebala.gr, μαζί θα παρακολουθήσουμε απόψε το παιχνίδι ανάμεσα στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Νορβηγία, για την φάση των «32» της διοργάνωσης, απευθείας από το «Dallas Stadium» (30/6, 20:00).

Μετά την ολοκλήρωση της φάση των Ομίλων του Παγκόσμιου Κυπέλλου, 32 ομάδες συνέχισαν την πορεία τους στα πρώτα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, με τη Γαλλία, την Παραγουάη, το Μαρόκο και τη Βραζιλία, να είναι οι πρώτες τέσσερις ομάδες που έκλεισαν θέση για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr