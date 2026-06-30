Η Angelina Jolie μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι εδώ και δέκα χρόνια δεν έχει βγει ούτε ένα ραντεβού.

Όπως εξήγησε, μετά τον χωρισμό της από τον Brad Pitt επέλεξε να στρέψει όλη της την προσοχή στα έξι παιδιά τους, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την προσωπική της ευτυχία.

Σε συνέντευξή της στο Yahoo Entertainment, η βραβευμένη ηθοποιός εξομολογήθηκε πως από το 2016, όταν ολοκληρώθηκε ο γάμος της με τον διάσημο ηθοποιό, η οικογένειά της έγινε η απόλυτη προτεραιότητά της.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού μετά το διαζύγιό μου. Με τον καιρό έπεισα τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν είναι πλέον προτεραιότητα, καθώς όλη μου η ενέργεια είναι στραμμένη στα παιδιά και στην οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς κράτησε οκτώ χρόνια και ολοκληρώθηκε το 2024, αφήνοντας, όπως παραδέχεται η ίδια, έντονο ψυχολογικό αποτύπωμα.

«Η ζωή με έχει “σπάσει” λίγο», είπε, εξηγώντας πως βρίσκεται πλέον σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού. «Νιώθω ότι πρέπει να ξαναβρώ την ελευθερία μου και να ζήσω ξανά», σημείωσε.

Angelina Jolie makes shocking dating confession following bitter Brad Pitt divorce: ‘Life has broken me a bit’ https://t.co/4u47k0g8cc — Daily Mail (@DailyMail) June 29, 2026

govastiletto.gr – Angelina Jolie: Η καθημερινότητα και η ζωή μετά τον Brad Pitt