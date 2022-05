Σίτι: Έφτασε στο Μάντσεστερ με ιδιωτικό τζετ ο Χάαλαντ

Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έρλινγκ Χάαλαντ στην Μάντσεστερ Σίτι, με τον 21χρονο Νορβηγό επιθετικό να ταξιδεύει το απόγευμα της Τρίτης (24/5) με ιδιωτικό τζετ στο Μάντσεστερ, προκειμένου να «τελειώσει» κι επίσημα τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο Χάαλαντ έχει ήδη συμφωνήσει σε όλα με τους «πολίτες» για συμβόλαιο έως το 2027 και την Τετάρτη (25/5) θα επισκεφτεί το προπονητικό κέντρο της ομάδας για να δώσει συνέντευξη στην... ποδοσφαιρική ακαδημία της Σίτι, η οποία θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα.

Erling Haaland has completed a further medical check-up in Barcelona and is now en route to #ManCity. [via @elchiringuitotv]pic.twitter.com/RXBjibSfD3