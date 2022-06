Μίλαν: «Παράνοια» μετά την κατάκτηση του Scudetto - Αύξηση 250% στις πωλήσεις των επίσημων προϊόντων της

Κατακόρυφη αύξηση στις πωλήσεις των επίσημων προϊόντων της κατέγραψε η Μίλαν, μετά από μια σεζόν-κλειδί για την επιστροφή στους τίτλους.

Μπορεί οι «ροσονέρι» να περίμεναν 11 χρόνια προκειμένου να σηκώσουν και πάλι την «κούπα» της Serie A, ωστόσο το κατάφεραν στις 22 Μαΐου με το 3-0 επί της Σασουόλο, αφήνοντας... άτιτλη τη συμπολίτισσα Ίντερ.

Σύμφωνα με την Gazzetta dello sport, η κατάκτηση του Scudetto, που σήμανε και την κατάκτηση του 19ου τροπαίου στην ιστορία της Μίλαν, δημιούργησε «τρέλα» στις τάξεις των φιλάθλων, με αποτέλεσμα τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρξει συγκλονιστική αύξηση, ύψους 250%, στις πωλήσεις των επίσημων προϊόντων από τις μπουτίκ της.

Οι φανέλες των μεγάλων πρωταγωνιστών αυτής της σεζόν, Τονάλι, Λεάο, Ιμπραΐμοβιτς, ήταν εκείνες με τις περισσότερες πωλήσεις. Επίσης, η τέταρτη κατά σειρά πωλήσεων φανέλα πωλήθηκε τέσσερις φορές περισσότερο από την πρώτη στη λίστα την ίδια περίοδο πέρυσι.

Gazzetta : #Milan a augmenté ses ventes de merchandising de 250% ces dernières semaines. Les maillots de Tonali, Leao et Ibrahimovic ont été les plus vendus de la saison. Le 4e maillot a été quatre fois plus vendu que le premier sur la même période. pic.twitter.com/5Bofeths1T