Ο Ναντίρ Ιφί οδήγησε την Παρί στο απόλυτο των νικών για τον μήνα Νοέμβριο και κατέκτησε δίκαια το βραβείο του Πολυτιμότερου παίκτη του μήνα από την Euroleague.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο Ναντίρ Ιφί συνεχίζει ακάθεκτος την εκπληκτική του φετινή πορεία με τα χρώματα της Παρί, η οποία είναι αυτή τη στιγμή η πιο «καυτή» ομάδα στην Ευρώπη, μετρώντας επτά συνερχόμενες νίκες, το μεγαλύτερο ενεργό σερί της διοργάνωσης.

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