Η ώρα της δράσης πλησιάζει και η Εθνική Ελλάδας αφήνει σήμερα πίσω της την Αθήνα. Η αποστολή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναχωρεί στις 12:00 από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Βελιγράδι , εκεί όπου αύριο (24/9, 21:45) ανοίγει τον κύκλο των αγώνων της στο Nations League απέναντι στη Σερβία.

Η προετοιμασία επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώθηκε χθες …Ο Γιοβάνοβιτς και οι διεθνείς δούλεψαν πάνω στην τακτική, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ζέσταμα, ασκήσεις τακτικής και δίτερμα σε μικρό χώρο.

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