Λίγο μετά την ήττα της Εθνικής ομάδας με 92-88 στα χέρια της Γεωργίας, ο Κώστας Παπανικολάου προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, δίχως να μπορεί να κρύψει το σοκ από τον τρόπο που χάθηκε το παιχνίδι.

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν υπάρχουν λόγια για τον τρόπο που χάθηκε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι μέσα από τα χέρια της Ελλάδας, ξεχωρίζοντας το τρίποντο του Κορσάντια ως το καλάθι που επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να μείνουν στη διεκδίκηση του αγώνα.

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