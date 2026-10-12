Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε εικόνες από τις τουαλέτες της SUNEL Arena, κάνοντας γνωστή την αποκατάσταση των υλικών φθορών που έγιναν στο γήπεδο από τους φίλους της ομάδας, στη διάρκεια του αγώνα με την Αναντολού Εφές.

Έπειτα από καταγγελίες που έγιναν σχετικά με υλικές ζημιές και γκράφιτι στις τουαλέτες του Κλειστού των Λιοσίων μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Εφές, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και κάλυψε το κόστος των εργασιών αποκατάστασης, πριν μοιραστεί φωτογραφικό υλικό από την παρούσα εικόνα των αποχωρητηρίων του σταδίου.

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