Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς προχωρά τις επαφές για την απόκτηση του Τομά Ερτέλ.

Η «Ένωση» αναζητά ενίσχυση στην περιφέρεια και ο 37χρονος Γάλλος πόιντ γκαρντ αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Ντράγκαν Σάκοτα. Ο έμπειρος τεχνικός είχε ψηλά στη λίστα του τον Ερτέλ και την περασμένη σεζόν, χωρίς τότε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ωστόσο πλέον οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

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