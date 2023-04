Το BCL ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία για τα επεισόδια στον αγώνα ΑΕΚ-Χαποέλ Ιερουσαλήμ

Με ανακοίνωσή της, η διοργανώτρια Αρχή του Basketball Champions League ενημέρωσε ότι ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ χθες, Μεγάλη Τετάρτη (12/4).

The Basketball Champions League has issued a statement concerning the incidents that took place during the AEK Athens vs Hapoel Jerusalem game in Greece. For More: https://t.co/FfFykFq15z pic.twitter.com/lXvz7P1two