Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση ξεκίνησε χθες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σχετικά με ένα γκράφιτι έξω από το «Κλεάνθης Βικελίδης», το οποίο όμως πλέον έχει καλυφθεί.

Το συγκεκριμένο γκράφιτι βρισκόταν στον τοίχο έξω από τις θύρες 4 και 5 του γηπέδου του Άρη και απεικόνιζε δύο κεφάλια μπουλντόκ να κρατούν ρόπαλα του μπέιζμπολ, ενώ στα πόδια τους εμφανιζόταν οπαδοί άλλων ομάδων.

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