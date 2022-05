Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να αποτύχεις για να διαπρέψεις»

Μία ακόμα μαγική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με 42 πόντους, 12 ριμπαόυντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 39 λεπτά παρουσίας, επέτρεψε στους Μπακς να νικήσουν 103-101 τους Σέλτικς, παίρνοντας προβάδισμα με 2-1 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας.

Ένα παιχνίδι που στο τέλος του...έφερε αρκετή συζήτηση για τη διαιτησία, με τον Giannis- πάντως- να αποφεύγει με χιούμορ, σχολιάζοντας σχετικά:

«Πόσο κοστίζει αν πω κάτι, ένα σχόλιο για τους διαιτητές; Είναι 20.000 δολάρια; Είναι πολλά τα λεφτά. Άρα, δεν πρέπει να το κάνω. θα εξοικονομήσω τα χρήματά μου. Πρέπει να πληρώσω για πάνες», είπε ο Έλληνας σούπερ σταρ, δύο φορές MVP στο ΝΒΑ.

«Εγώ κάνω αυτό που πρέπει, κάποιες φορές θα πάρεις σφύριγμα, άλλες θα το χρεωθείς. Σε όλους μας αρέσει να υπάρχει δυνατό παιχνίδι, δεν παρακαλάμε ούτε περιμένουμε κάτι», πρόσθεσε.



«Γνωρίζω καλά ποιες είναι οι δυνάμεις μου. Κάποιες φορές θα πάρω τη σωστή απόφαση, κάποιες όχι. Όσο όμως παίζω σύμφωνα με τις δυνατότητές μου, θα είμαστε καλά. Προσπαθώ να διαβάσω κάθε φάση. Άλλες φορές θα παίξουν καλή άμυνα, άλλες φορές θα μου δώσουν χώρο, άλλες θα προσπαθήσουν να πέσουν για να πάρουν επιθετικό φάουλ. Παίρνω ό,τι μου δίνεται. Αν αυτό είναι να πάω δέκα φορές στις βολές, κανένα πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστηθώ το ματς όσο περισσότερο και όταν επιστρέψω σπίτι να είμαι ικανοποιημένος με αυτό που πρόσφερα. Έχω πάντα την ίδια νοοτροπία. Δεν θα αλλάξω κάτι που δουλεύει για εμένα. Αυτό με κάνει αυτόν που είμαι. Είναι κάτι με το οποίο ζω και πεθαίνω. Αυτό κάνω σε όλη την καριέρα μου και με έχει βοηθήσει», συμπλήρωσε.

«Η αποτυχία είναι κομμάτι της επιτυχίας. Πάρτε παράδειγμα τον Τζόρνταν. Είχε αναποδιές και το έχει πει κι όλας. Έχω αποτύχει και εγώ αρκετές φορές αλλά στο τέλος της ημέρας επιστρέφω, δεν σταμάτησα ποτέ. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι πάντα καλό. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι πάντα αυτό που θες. Αν περίμενα ότι θα πάω στα playoffs και θα έχω 30 πόντους και triple double μέσο όρο...σκουπίζοντας κάθε αντίπαλο, θα ήταν λάθος. Πιστεύω ότι πρέπει να αποτύχεις. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τις αντιξοότητες για να διαπρέψεις. Και για να πετύχεις πρέπει να μείνεις στην πορεία σου».

"I believe that you got to fail. You've got to face adversity in order for you to excel." pic.twitter.com/fx7sYPNBm8 — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 8, 2022

Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο σταρ των Σέλτικς εμφανίστηκε ο Τζέισον Τέιτουμ:

«Προφανώς περιμένω να παίξω καλύτερα», είπε. «Θα είμαι έτοιμος τη Δευτέρα προσπαθώντας να κερδίσω. Δεν θα το κάνω μόνο για μένα. Πρέπει να γίνω καλύτερος. Το ξέρω αυτό. Οι συμπαίκτες μου το ξέρουν αυτό», πρόσθεσε.



Τα «Ελάφια» θα προσπαθήσουν να γράψουν το 3-1 στη σειρά την προσεχή Δευτέρα, με το Game 4 να διεξάγεται και πάλι στο Fiserv Forum.

Giannis recorded his 6th career 40-point playoff game, twice as many as Kareem Abdul-Jabbar (who had 3.)



42 PTS | 12 REB | 8 AST | 2 BLK | 2 STL pic.twitter.com/rMJKrMTNjA — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 7, 2022