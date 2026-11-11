Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μοιράστηκε φυτογραφικό υλικό από την ατομική του προπόνηση και τα τρόπαια που έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό, ενώ βρίσκεται εκτός ομάδας από τους ερυθρόλευκους.

Ένα περίπου μήνα μετά την τιμωρία που του επέβαλλε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για πειθαρχικό παράπτωμα μετά το παιχνίδι με τη Βαλένθια, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνεχίζει να είναι εκτός ομάδας και αγωνιστικών υποχρεώσεων των ερυθρόλευκων.

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