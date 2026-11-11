Την πλήρη απαλλαγή του δημοφιλούς ράπερ Light και του μάνατζέρ του αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ρίχνοντας την αυλαία στην υπόθεση που είχε προκαλέσει σάλο τον Δεκέμβριο του 2021.

Έπειτα από μια μαραθώνια ακροαματική διαδικασία και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, η έδρα έκρινε αθώους τους δύο άνδρες για το σύνολο των κατηγοριών που τους βάραιναν. Συγκεκριμένα, απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες της διακεκριμένης οπλοφορίας πυροβόλων όπλων, της από κοινού κατοχής όπλων και πυρομαχικών, καθώς και της κατοχής κάνναβης.

Το χρονικό της υπόθεσης είχε ξεκινήσει με αφορμή ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο καλλιτέχνης διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι έχοντας ζωσμένα στη μέση του τρία όπλα, με το ένα μάλιστα να φέρεται πως είχε διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. Η δημοσιοποίηση του υλικού προκάλεσε την άμεση επέμβαση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής, που προχώρησε στις συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών που είχαν ακολουθήσει, τα επίμαχα όπλα του βίντεο δεν βρέθηκαν ποτέ. Αντιθέτως, οι Αρχές είχαν εντοπίσει και κατασχέσει δύο σφαίρες, ένα μαχαίρι, ένα τσεκούρι και ποσότητα ναρκωτικών. Από την πρώτη στιγμή, ο ράπερ είχε υποστηρίξει πως τα όπλα της ανάρτησης δεν ήταν αληθινά, αλλά επρόκειτο για σκηνικά αντικείμενα (props) που είχαν χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες γυρισμάτων ενός νέου μουσικού βιντεοκλίπ. Οι ισχυρισμοί αυτοί αναπτύχθηκαν διεξοδικά από την υπεράσπιση στο δικαστήριο, οδηγώντας τελικά στην αθωωτική ετυμηγορία.

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, Σάκης Κεχαγιόγλου και Μανώλης Βαμβουνάκης, προχώρησαν στην ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αθώωση των εντολέων μας. Όταν οι δικαστές κρίνουν και αποφασίζουν με βάση μόνο τα πραγματικά περιστατικά και το υλικό των δικογραφιών, χωρίς να επηρεάζονται από τη δημοσιότητα της υπόθεσης ή από την προβολή και δημοφιλία των κατηγορουμένων, καθώς και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τότε στο τέλος κερδισμένη είναι πάντοτε η Δικαιοσύνη».